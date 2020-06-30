ЦСКА — «Спартак»: Еськов удалил Зобнина за фол на Облякове после помощи ВАР
30 июня 2020, 22:08
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин получил красную карточку на 77-й минуте матча 25-го тура РПЛ против ЦСКА. Встреча проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
Зобнин отмахнулся от хавбека армейцев Ивана Облякова, когда последний прессинговал его сзади. Сперва главный арбитр матча Алексей Еськов показал 26-летнему футболисту «Спартака» желтую карточку, но спустя некоторое время судья получил подсказку от ВАР и посмотрел повтор эпизода с фолом Зобнина. После этого Еськов удалил спартаковца с поля.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Спартак»
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