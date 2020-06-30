Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин получил красную карточку на 77-й минуте матча 25-го тура РПЛ против ЦСКА. Встреча проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

Зобнин отмахнулся от хавбека армейцев Ивана Облякова, когда последний прессинговал его сзади. Сперва главный арбитр матча Алексей Еськов показал 26-летнему футболисту «Спартака» желтую карточку, но спустя некоторое время судья получил подсказку от ВАР и посмотрел повтор эпизода с фолом Зобнина. После этого Еськов удалил спартаковца с поля.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Спартак»