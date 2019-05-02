Футбольная лаборатория Международного центра по изучению спорта (CIES Football Observatory) обновила свой демографический атлас. В исследовании учитываются матчи, сыгранные до 1 мая, в высших дивизионах 31 страны Европы сезона-2018/19 и сезона-2019.

Чемпионат России (средний возраст – 27,87) – один из самых возрастных на континенте. "Старше" РПЛ только турниры в Турции (29,00) и Кипре (28,42).

Самая "старая" команда РПЛ – "Енисей" (29,39) занимает 20-е место в общем рейтинге.

Средний возраст команд премьер-лиги

Енисей – 29,39

Крылья Советов – 29,09

Локомотив – 29,06

Оренбург – 29,05

Урал – 28,84

Динамо – 28,47

Зенит – 28,46

Ростов – 28,30

Уфа – 27,57

Анжи – 27,52

Ахмат – 27,41

Арсенал – 27,31

Краснодар – 27,27

Рубин – 26,99

Спартак – 26,62

ЦСКА – 24,54​

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр