РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

ЦСКА — «Рубин»: видеотрансляция матча в 18.30

16:30
ЦСКА на своем поле примет «Рубин» в матче 28-го тура РПЛ. Фото ФК «Рубин»
ЦСКА на своем поле примет «Рубин» в матче 28-го тура РПЛ. Фото ФК «Рубин»
Теги:

В воскресенье, 12 июля, состоится матч 28-го тура чемпионата России, в котором ЦСКА на своем поле примет «Рубин». Начало встречи — в 18.30 по московскому времени.

Армейцы ведут борьбу за попадание в Лигу чемпионов и занимают третье место в турнирной таблице, казанцы расположились на 11-й строчке.

Следить за матчем ЦСКА — «Рубин» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча ЦСКА — «Рубин»

ЦСКА — Рубин

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 28-й тур. ЦСКА — «Рубин» и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир