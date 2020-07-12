ЦСКА — «Рубин»: видеотрансляция матча в 18.30
16:30
В воскресенье, 12 июля, состоится матч 28-го тура чемпионата России, в котором ЦСКА на своем поле примет «Рубин». Начало встречи — в 18.30 по московскому времени.
Армейцы ведут борьбу за попадание в Лигу чемпионов и занимают третье место в турнирной таблице, казанцы расположились на 11-й строчке.
Следить за матчем ЦСКА — «Рубин» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча ЦСКА — «Рубин»
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 28-й тур. ЦСКА — «Рубин» и другие матчи
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