В воскресенье, 12 июля, состоится матч 28-го тура чемпионата России, в котором ЦСКА на своем поле примет «Рубин». Начало встречи — в 18.30 по московскому времени.

Армейцы ведут борьбу за попадание в Лигу чемпионов и занимают третье место в турнирной таблице, казанцы расположились на 11-й строчке.

Следить за матчем ЦСКА — «Рубин» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча ЦСКА — «Рубин»