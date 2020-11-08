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ЦСКА — «Ростов»: Чалов увеличил преимущество москвичей

18:06
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Нападающий ЦСКА Федор Чалов отличился в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова». Он увеличил преимущество хозяев — 2:0.

ЦСКА — Ростов

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