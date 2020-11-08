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Акинфеев отбил пенальти Еременко в матче ЦСКА — «Ростов». Ногой!

17:52
Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Ростова» Роман Еременко не реализовал пенальти в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА. Голкипер армейцев Игорь Акинфеев отразил удар ногой.

Пенальти в ворота московского клуба был назначен после подсказки ВАР. Виктор Васин ударил в штрафной локтем в лицо в борьбе за верховой мяч Кэнто Хасимото.

ЦСКА — Ростов

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