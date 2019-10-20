ЦСКА разгромил «Уфу» в матче молодежных команд

В матче 15-го тура молодежного первенства России ЦСКА на выезде обыграл «Уфу» (5:0).

В составе победителей отличились Наяир Тикнизян, Илья Востриков, Егор Тесленко и Антон Крачковский. Еще один мяч в свои ворота забил Илья Шудров.

ЦСКА набрал 25 очков и на данный момент занимает второе место. У «Уфы» два очка и последнее место.

Молодежные команды

13-й тур

«Уфа — мол.» (Уфа) — «ЦСКА — мол.» (Москва) — 0:5 (0:2)

Голы: Шудров, 6 — в свои ворота (0:1). Тикнизян, 20 (0:2). Востриков, 51 (0:3). Тесленко, 53 (0:4). Крачковский, 82 (0:5).

Судья: Воробьев (Новосибирск).

20 октября. Уфа. Стадион «Нефтяник».