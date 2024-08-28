ЦСКА проявляет интерес к венесуэльскому форварду «Сочи» Гуарирапе
ЦСКА интересуется возможностью покупки венесуэльского форварда «Сочи» Сауля Гуарирапы, утверждает Metaratings.ru.
По данным источника, южане готовы потребовать за трансфер 21-летнего футболиста от четырех до пяти миллионов евро, что может стать препятствием к осуществлению сделки.
В текущем сезоне Гуарирапа принял участие в семи встречах «Сочи», отметившись одним голом и тремя результативными передачами.
В мае 2024 года «Сочи» выкупил Гуарирапу у «Каракаса». Венесуэлец подписал контракт с клубом первой лиги до лета 2028 года.
Источник: Metaratings.ru
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|
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|3
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|
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|6
|4
|0
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|
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|2
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|
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|1
|2
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|2-6
|5
|
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|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|
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|6
|0
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|2
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|4
|
16
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|31.08
|15:00
|
Химки – ЦСКА
|- : -
|31.08
|17:30
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|31.08
|19:45
|
Спартак – Рубин
|- : -
|31.08
|20:00
|
Ахмат – Акрон
|- : -
|1.09
|15:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|1.09
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|1.09
|19:45
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|1.09
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
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ЖК
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|
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Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
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Даниил Фомин
Динамо
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|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1
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