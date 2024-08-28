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Сегодня, 14:15

ЦСКА проявляет интерес к венесуэльскому форварду «Сочи» Гуарирапе

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ЦСКА интересуется возможностью покупки венесуэльского форварда «Сочи» Сауля Гуарирапы, утверждает Metaratings.ru.

По данным источника, южане готовы потребовать за трансфер 21-летнего футболиста от четырех до пяти миллионов евро, что может стать препятствием к осуществлению сделки.

В текущем сезоне Гуарирапа принял участие в семи встречах «Сочи», отметившись одним голом и тремя результативными передачами.

В мае 2024 года «Сочи» выкупил Гуарирапу у «Каракаса». Венесуэлец подписал контракт с клубом первой лиги до лета 2028 года.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
Сауль Гуарирапа
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1
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 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
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 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
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 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
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