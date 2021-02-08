В списке ВАР и АВАР премьер-лиги 45 человек

Бюро исполкома РФС утвердило список судей, допущенных к обслуживанию в роли видеоарбитров и их ассистентов матчей чемпионата России во второй части сезона-2020/21.

В список ВАР вошли 22 человека: Алексей Амелин (Тула), Владислав Безбородов, Василий Казарцев, Сергей Лапочкин, Кирилл Левников, Артем Любимов, Иван Сиденков (все — Санкт-Петербург), Станислав Васильев (Ижевск), Михаил Вилков (Нижний Новгород), Николай Волошин (Смоленск), Анатолий Жабченко (Краснодар), Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), Сергей Карасев, Алексей Матюнин, Павел Шадыханов (все — Москва), Евгений Кукуляк (Калуга), Павел Кукуян (Сочи), Виталий Мешков, Игорь Панин, Евгений Турбин (все — Дмитров), Владимир Москалев (Воронеж), Алексей Сухой (Люберцы).

При этом пока назначения могут получать только 16 из этих рефери. Жабченко, Кукуляку и Сиденкову нужно получить лицензию ВАР, а Безбородову, Вилкову и Левников — подтвердить ее.

В списке АВАР 23 человека. Но и в этом случае шести помощникам нужно получить лицензию или подтвердить ее.

(Александр Бобров)

В списке арбитров РПЛ 20 человек