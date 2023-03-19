ЦСКА прервал серию из шести поражений от «Зенита»

ЦСКА победил «Зенит» впервые с 2018 года

ЦСКА в матче 20-го тура чемпионата России впервые за четыре с половиной года смог победить «Зенит» (2:0).

В ноябре 2018 года команда Виктора Гончаренко добилась успеха на «ВЭБ Арене» благодаря голам Федора Чалова и Арнора Сигудрссона.

В последующих восьми встречах сине-бело-голубые позволили ЦСКА набрать только одно очко — на «Газпром Арене» в конце 2019-го.

Все матчи ЦСКА против «Зенита» Сергея Семака

Дата Главный тренер ЦСКА Стадион Счет Голы 15.03.2014 Леонид Слуцкий Арена Химки 1:0 Миланов 11.11.2018 Виктор Гончаренко ВЭБ Арена 2:0 Чалов, Сигурдссон 12.05.2019 Виктор Гончаренко Газпром Арена 1:3 Обляков — Дриусси-2, Ригони 02.11.2019 Виктор Гончаренко Газпром Арена 1:1 Влашич — Ерохин 20.06.2020 Виктор Гончаренко ВЭБ Арена 0:4 Малком-2, Иванович, Дриусси 19.08.2020 Виктор Гончаренко Газпром Арена 1:2 Влашич — Азмун-2 17.03.2021 Виктор Гончаренко ВЭБ Арена 2:3 Рондон, Влашич — Вендел-2, Дзюба 26.08.2021 Алексей Березуцкий Газпром Арена 0:1 Азмун 28.11.2021 Алексей Березуцкий ВЭБ Арена 0:2 Клаудиньо, Мостовой 13.08.2022 Владимир Федотов Газпром Арена 1:2 Чалов — Малком, Мантуан 19.03.2023 Владимир Федотов ВЭБ Арена 1:0 Чалов

Итого: +3=1-7, мячи 10-18.