ЦСКА прервал серию из шести поражений от «Зенита»
ЦСКА в матче 20-го тура чемпионата России впервые за четыре с половиной года смог победить «Зенит» (2:0).
В ноябре 2018 года команда Виктора Гончаренко добилась успеха на «ВЭБ Арене» благодаря голам Федора Чалова и Арнора Сигудрссона.
В последующих восьми встречах сине-бело-голубые позволили ЦСКА набрать только одно очко — на «Газпром Арене» в конце 2019-го.
Все матчи ЦСКА против «Зенита» Сергея Семака
|
Дата
|
Главный тренер ЦСКА
|
Стадион
|
Счет
|
Голы
|
15.03.2014
|
Леонид Слуцкий
|
Арена Химки
|
1:0
|
Миланов
|
11.11.2018
|
Виктор Гончаренко
|
ВЭБ Арена
|
2:0
|
Чалов, Сигурдссон
|
12.05.2019
|
Виктор Гончаренко
|
Газпром Арена
|
1:3
|
Обляков — Дриусси-2, Ригони
|
02.11.2019
|
Виктор Гончаренко
|
Газпром Арена
|
1:1
|
Влашич — Ерохин
|
20.06.2020
|
Виктор Гончаренко
|
ВЭБ Арена
|
0:4
|
Малком-2, Иванович, Дриусси
|
19.08.2020
|
Виктор Гончаренко
|
Газпром Арена
|
1:2
|
Влашич — Азмун-2
|
17.03.2021
|
Виктор Гончаренко
|
ВЭБ Арена
|
2:3
|
Рондон, Влашич — Вендел-2, Дзюба
|
26.08.2021
|
Алексей Березуцкий
|
Газпром Арена
|
0:1
|
Азмун
|
28.11.2021
|
Алексей Березуцкий
|
ВЭБ Арена
|
0:2
|
Клаудиньо, Мостовой
|
13.08.2022
|
Владимир Федотов
|
Газпром Арена
|
1:2
|
Чалов — Малком, Мантуан
|
19.03.2023
|
Владимир Федотов
|
ВЭБ Арена
|
1:0
|
Чалов
Итого: +3=1-7, мячи 10-18.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|5
|10
|24-35
|20
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|1
|5
|14
|10-34
|8
|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|0 : 1
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|3 : 0
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|3 : 2
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|0 : 1
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
|0 : 1
|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|1 : 1
|19.03
|19:30
|
ЦСКА – Зенит
|1 : 0
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4