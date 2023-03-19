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19 марта, 21:58

Семак считает, что «Зенит» слишком много ошибался в матче с ЦСКА

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что игроки команды много ошибались в матче 20-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1).

«В первом тайме сыграли плохо, очень много ошибались в простых передачах. Думаю, армейцы быстрее приспособились к полю, много длинных передач, борьбы, футбола по сути сегодня было немного. Во втором тайме перестроились, сыграли гораздо надежнее, мы были ближе к забитому мячу, но рикошет сыграл против нас, в концовке было пару моментов для исправления ситуации. Но для того, чтобы набирать очки, нужно всегда забивать, играть на ноль — всегда очень сложно. Будем готовиться к следующему матчу. Сейчас перерыв — и будем уже с новыми силами делать все для того, чтобы победить в следующей игре», — заявил тренер на пресс-конференции.

Специалист также прокомментировал возможный спад «Зенита».

«Мы же отталкиваемся от качества игры. Что касается качества, с «Химками» было хорошее качество игры, у нас было огромное преимущество, за исключением допущенных ошибок. Невозможно 95 минут тотально доминировать, не позволяя сопернику создавать моменты. В матчах и с «Химками», и с «Динам» у нас было преимущество и по моментам, и по другим важным компонентам игры. По тем матчам у меня нет больших претензий. Те индивидуальные ошибки, которые повлияли на моменты у наших ворот, мы разобрали. Что касается, сегодняшнего матча: первый тайм мы сыграли ниже своих возможностей, а во втором — это футбол, невозможно, чтобы одна команда выигрывала постоянно. Будем работать. Мы расстроены, но ничего страшного не произошло», — добавил Семак.

ЦСКА в 20 турах набрал 35 очков и расположился на 5-й строчке. «Зенит» (48) продолжает лидировать в турнирной таблице.

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Сергей Семак
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
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 Урал 20 7 4 9 24-31 25
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 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
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 Пари НН 20 5 5 10 24-35 20
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 Факел 20 2 11 7 27-37 17
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Локомотив – Краснодар
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 0 : 1
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Кр. Советов – Ахмат
 0 : 1
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ЦСКА – Зенит
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