Семак считает, что «Зенит» слишком много ошибался в матче с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что игроки команды много ошибались в матче 20-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1).

«В первом тайме сыграли плохо, очень много ошибались в простых передачах. Думаю, армейцы быстрее приспособились к полю, много длинных передач, борьбы, футбола по сути сегодня было немного. Во втором тайме перестроились, сыграли гораздо надежнее, мы были ближе к забитому мячу, но рикошет сыграл против нас, в концовке было пару моментов для исправления ситуации. Но для того, чтобы набирать очки, нужно всегда забивать, играть на ноль — всегда очень сложно. Будем готовиться к следующему матчу. Сейчас перерыв — и будем уже с новыми силами делать все для того, чтобы победить в следующей игре», — заявил тренер на пресс-конференции.

Специалист также прокомментировал возможный спад «Зенита».

«Мы же отталкиваемся от качества игры. Что касается качества, с «Химками» было хорошее качество игры, у нас было огромное преимущество, за исключением допущенных ошибок. Невозможно 95 минут тотально доминировать, не позволяя сопернику создавать моменты. В матчах и с «Химками», и с «Динам» у нас было преимущество и по моментам, и по другим важным компонентам игры. По тем матчам у меня нет больших претензий. Те индивидуальные ошибки, которые повлияли на моменты у наших ворот, мы разобрали. Что касается, сегодняшнего матча: первый тайм мы сыграли ниже своих возможностей, а во втором — это футбол, невозможно, чтобы одна команда выигрывала постоянно. Будем работать. Мы расстроены, но ничего страшного не произошло», — добавил Семак.

ЦСКА в 20 турах набрал 35 очков и расположился на 5-й строчке. «Зенит» (48) продолжает лидировать в турнирной таблице.