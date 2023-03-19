Семак о поражении от ЦСКА: «В первом тайме сыграли плохо, очень много ошибались»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от ЦСКА (0:1) в 20-м туре РПЛ.

— В первом тайме сыграли плохо, очень много ошибались в простых передачах. Думаю, армейцы быстрее приспособились к полю, много длинных передач, борьбы, футбола по сути сегодня было немного. Во втором тайме перестроились, сыграли гораздо надежнее, мы были ближе к забитому мячу, но рикошет сыграл против нас, в концовке было пару моментов для исправления ситуации. Но для того, чтобы набирать очки, нужно всегда забивать, играть на ноль — всегда очень сложно. Будем готовиться к следующему матчу. Сейчас перерыв — и будем уже с новыми силами делать все для того, чтобы победить в следующей игре, — сказал Семак.

«Зенит» с 48 очками продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ.