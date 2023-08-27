ЦСКА пожелал удачи Карраскалю в «Динамо»
ЦСКА в своих соцсетях пожелал полузащитнику Хорхе Карраскалю удачи в «Динамо».
«Футболист провел за нашу команду 47 матчей, в которых забил 7 голов и отдал две голевые передачи. Карраскаль запомнился болельщикам красно-синих своим эффектным и эффективным дриблингом. После перехода в наш клуб стал постоянно вызываться в сборную Колумбии. Хорхе, желаем удачи!» — говорится в заявлении клуба.
27 августа «Динамо» объявило о подписании с колумбийским футболистом контракта до лета 2027 года с опцией продления еще на сезон.
Источник: ФК ЦСКА
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