Радченко: «Зенит» не очень хорошо начинал по объективным причинам, но после 4-5 туров все встает на свои места»

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко оценил результаты петербургского клуба в последних матчах.

«Зенит» не очень хорошо начинал по объективным причинам. Так было и в прошлом сезоне. Это объяснимо, идет трансферное окно, непонятно, кто останется в команде, а кто придет. После 4-5 туров все встает на свои места», — цитирует Радченко Metaratings.ru.

Также он прокомментировал высокую результативность нападающего сине-бело-голубых Матео Кассьерры.

«Мы видим, что Кассьерра начал забивать. Надеюсь, период адаптации у него уже прошел, он начал забивать. Говорить о том, что Матео сохранит такую результативность, сложно. Сейчас он находится в хорошем состоянии, это отличный знак. Их связка с Сергеевым хорошо смотрится, они два отличных нападающих», — добавил Радченко.

В матче 6-го тура РПЛ, который прошел 26 августа, «Зенит» обыграл «Урал» со счетом 4:0. Петербургский клуб набрал 13 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. В 7-м туре сине-бело-голубые сыграют с ЦСКА. Матч пройдет 3 сентября.