ЦСКА поздравил Васина с днем рождения и пожелал скорейшего выздоровления
11:41
ЦСКА в Twitter поздравил с днем рождения защитника Виктора Васина. Сегодня ему исполнился 31 год.
— Поздравляем с днем рождения защитника ЦСКА Виктора Васина и желаем скорейшего возвращения в строй, — говорится в сообщении.
Поздравляем с днём рождения защитника #ЦСКА Виктора Васина и желаем скорейшего возвращения в строй! pic.twitter.com/kj4FOfv8r9— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 6, 2019
31-летний футболист в текущем сезоне провел четыре матча за ЦСКА. Ранее он перенес операцию на левом колене
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