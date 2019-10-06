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ЦСКА поздравил Васина с днем рождения и пожелал скорейшего выздоровления

11:41
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ЦСКА в Twitter поздравил с днем рождения защитника Виктора Васина. Сегодня ему исполнился 31 год.

— Поздравляем с днем рождения защитника ЦСКА Виктора Васина и желаем скорейшего возвращения в строй, — говорится в сообщении.

31-летний футболист в текущем сезоне провел четыре матча за ЦСКА. Ранее он перенес операцию на левом колене

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https://twitter.com/pfc_cska/status/1180762366117470208

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