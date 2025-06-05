Бонгонда получил травму в товарищеском матче ДР Конго и Мали

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда получил повреждение в товарищеском матче между сборными Демократической Республики Конго и Мали, сообщает Afrik-Foot.

29-летний форвард покинул поле на 24-й минуте. Его заменил нападающий «Брентфорда» Йоан Висса.

Матч завершился победой ДР Конго со счетом 1:0. Гол на 27-й минуте забил Сэмюэль Эссенде.

Бонгонда в сезоне-2024/25 провел 34 матча за «Спартак», забил 8 мячей и сделал 4 голевых паса.