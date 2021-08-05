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Попов подписал документы об уходе из «Спартаке»

13:39
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Сегодня спортивный директор красно-белых Дмитрий Попов официально оформил свою отставку из клуба, о чем накануне сообщил через «СЭ».

Леонид Федун и&nbsp;Массимо Каррера.«Спартак» в аду. Такого не было, даже когда уходил Каррера

Причиной такого решения стали разногласия с акционером клуба по трансферным вопросам.

Вчера, 4 августа, в перерыве первого матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика» (0:2) Попов сообщил обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру о том, что в четверг напишет заявление об уходе из московского клуба.

Заявление Попова и о причинах его решения можете прочитать здесь.

54-летний Попов работал спортивным директором «Спартака» с 2008 по 2016 год. 26 ноября 2020 года он вернулся на этот пост.

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Вячеслав Короткин все материалы автора

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