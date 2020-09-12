«ЦСКА победит. Решающим станет фактор Влашича». Прогноз Грушевского
19:05
Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский дал прогноз на дерби со «Спартаком» и поделился мнением об арбитре Сергее Карасеве.
— Верю, ЦСКА победит, — сказал Михаил Грушевский. — У нас есть Влашич, он в потрясающей форме. Этот фактор и станет решающим.
— Что думаете о Сергее Карасеве, которому доверили дерби?
— У спартаковцев к нему свой счет. Но и проармейским рефери его не назовешь. Достаточно взглянуть на статистику. ЦСКА не одержал ни одной победы в пяти последних матчах, которые судил Карасев. Надеюсь, в воскресенье дискуссии о его работе сведутся к обсуждению узкопрофессиональных тем, а не разбору ошибок, повлиявших на результат. (Александр Кружков)
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