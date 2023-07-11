ЦСКА планирует летом расстаться с полузащитником Бистровичем
ЦСКА рассматривает вариант с арендой или полноценным трансфером полузащитника Кристияна Бистровича, сообщает Metaratings.ru.
Ранее 25-летний футболист вернулся в московскую команду после аренды в нидерландской «Фортуне» (Ситтард), в которой он провел 13 матчей и отметился забитым голом. С 2018 года полузащитник также выступал на правах аренды за турецкие «Касымпаша», «Карагюмрюк» и итальянский «Лечче».
Контракт Бистровича с армейцами рассчитан до лета 2025 года.
По итогам сезона-2022/23 ЦСКА занял 2-е место в турнирной таблице чемпионата России. В первом туре нового сезона РПЛ красно-синие встретятся с «Уралом».
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15
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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