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Сегодня, 11:13

ЦСКА планирует летом расстаться с полузащитником Бистровичем

Алина Савинова
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ЦСКА рассматривает вариант с арендой или полноценным трансфером полузащитника Кристияна Бистровича, сообщает Metaratings.ru.

Ранее 25-летний футболист вернулся в московскую команду после аренды в нидерландской «Фортуне» (Ситтард), в которой он провел 13 матчей и отметился забитым голом. С 2018 года полузащитник также выступал на правах аренды за турецкие «Касымпаша», «Карагюмрюк» и итальянский «Лечче».

Контракт Бистровича с армейцами рассчитан до лета 2025 года.

По итогам сезона-2022/23 ЦСКА занял 2-е место в турнирной таблице чемпионата России. В первом туре нового сезона РПЛ красно-синие встретятся с «Уралом».

Источник: https://metaratings.ru/news/cska-gotov-letom-rasstatsya-s-poluzashitnikom-kristiyanom-bistrovichem-265199/
Кристиян Бистрович
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ФК ЦСКА (Москва)
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