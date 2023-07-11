Агент Макарчука: «Меня не удивляют новости об интересе к Артему от «Спартака и ЦСКА»
Марияна Кашчелан, агент защитника «Сочи» Артема Макарчука, рассказала об интересе к игроку со стороны «Спартака» и ЦСКА.
«Меня не удивляют новости об интересе этих клубов, мы об этом знаем. Но ведь это и неудивительно, потому что он, как я сказала, лучший на своей позиции в стране. Конечно, все большие команды не могут не следить за ним, к тому же позиция для российского футбола у него особенная. Новостей вокруг него много, но слухи я бы не хотела комментировать. А конкретики, о которой я могла бы с уверенностью рассуждать, пока нет. Скажу только, что сейчас у Артема все хорошо в «Сочи», — приводит Metaratings.ru слова агента.
Макарчук выступает за «Сочи» с февраля 2022 года. В составе сочинского клуба 27-летний футболист провел 45 матчей, в которых отметился 3 голами и 5 результативными передачами.
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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|0
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|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
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|0
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|0-0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
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|0-0
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5
|Ахмат
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
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|0-0
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8
|Локомотив
|0
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|0-0
|0
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9
|Динамо
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|0
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|0-0
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10
|Сочи
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -