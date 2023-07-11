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Сегодня, 11:09

Абаскаль назвал двух игроков РПЛ с хорошей левой ногой

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Абаскаль назвал двух игроков РПЛ с хорошей левой ногой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, почему он считает новичка Хесуса Медину хорошим игроком.

— Вы забрали Медину, потому что это хороший игрок с рабочей левой ногой?

— Что касается игроков с левой ногой. Их было всего два в чемпионате. Они оба были в одной команде. Это Медина и Обляков. Одного нам удалось получить.

«Спартак» объявил о трансфере Медины 10 июля. 26-летний парагваец подписал контракт с клубом до 30 июня 2026 года.

Иван Обляков
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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 - : -
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 - : -
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