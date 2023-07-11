Абаскаль назвал двух игроков РПЛ с хорошей левой ногой
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, почему он считает новичка Хесуса Медину хорошим игроком.
— Вы забрали Медину, потому что это хороший игрок с рабочей левой ногой?
— Что касается игроков с левой ногой. Их было всего два в чемпионате. Они оба были в одной команде. Это Медина и Обляков. Одного нам удалось получить.
«Спартак» объявил о трансфере Медины 10 июля. 26-летний парагваец подписал контракт с клубом до 30 июня 2026 года.
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|ЦСКА
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
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|0-0
|0
|
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|0
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|0
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|0
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|0
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10
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|0
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11
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
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|0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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