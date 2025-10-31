ЦСКА и «Пари НН» назвали стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Пари НН» на матч 14-го тура чемпионата России.

Игра пройдет в Москве и начнется в 19.00 по местному времени.

ЦСКА: Тороп, Гайич, Дивеев, Лукин, Мойзес, Круговой, Вильягра, Кисляк, Глебов, Обляков, Алеррандро.

«Пари НН»: Медведев, Александров, Фаринья, Карич, Пигас, Сарфо, Ермаков, Ивлев, Лесовой, Боселли, Олусегун.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Пари НН».