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Глушенков признан лучшим игроком «Зенита» в октябре

Алина Савинова

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков назван лучшим игроком сине-бело-голубых по итогам октября, сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

В минувшем месяце 26-летний футболист провел четыре матча за питерцев: против «Сочи» (3:0), «Динамо» (2:1), «Акрона» (1:1) в РПЛ и против «Оренбурга» (6:0) в FONBET Кубке России.

Глушенков не отметился голами в октябре, но нанес 8 ударов в трех играх чемпионата России, что стало не только лучшим результатом в «Зените», но и шестым в РПЛ. Также на его счету 5 передач под удар с игры и 18 касаний в чужой штрафной.

Глушенков выступает за «Зенит» с 2024 года. Всего в нынешнем сезоне он забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 14 матчах во всех турнирах.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
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ФК Зенит
Максим Глушенков
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ЦСКА и «Пари НН» назвали стартовые составы на матч РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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