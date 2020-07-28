ЦСКА отреагировал на зенитовский фэйспалм своим, намекая на видео с Азмуном и Дзюбой
23:00
Пресс-служба ЦСКА ответила на видео своих коллег из «Зенита».
Петербуржцы до этого опубликовали видео, где талисман команды лев после просмотра отрывка шоу закрыл лицо лапой.
July 28, 2020
Ранее ЦСКА объявил о запуске нового шоу. В нем общаются куклы в виде капитана армейцев Игоря Акинфеева, главного тренера команды Виктора Гончаренко и генерального директора клуба Романа Бабаева.
В ответ армейцы опубликовали скрин, где лев закрывает лицо, видя празднование команды в раздевалке по компьютеру. Часть экрана «закрыта цензурой». По всей видимости, это намек на момент, когда Артем Дзюба и Сердар Азмун имитировали половой акт, празднуя чемпионство.
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