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ЦСКА отреагировал на зенитовский фэйспалм своим, намекая на видео с Азмуном и Дзюбой

23:00
Сердар Азмун и Артем Дзюба. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Сердар Азмун и Артем Дзюба. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Пресс-служба ЦСКА ответила на видео своих коллег из «Зенита».

Петербуржцы до этого опубликовали видео, где талисман команды лев после просмотра отрывка шоу закрыл лицо лапой.

Ранее ЦСКА объявил о запуске нового шоу. В нем общаются куклы в виде капитана армейцев Игоря Акинфеева, главного тренера команды Виктора Гончаренко и генерального директора клуба Романа Бабаева.

В ответ армейцы опубликовали скрин, где лев закрывает лицо, видя празднование команды в раздевалке по компьютеру. Часть экрана «закрыта цензурой». По всей видимости, это намек на момент, когда Артем Дзюба и Сердар Азмун имитировали половой акт, празднуя чемпионство.

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