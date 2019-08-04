ЦСКА открыл счет в матче с "Рубином": Фернандес и Чалов разыграли крутую комбинацию

ЦСКА открыл счет в матче 4-го тура чемпионата России с "Рубином".
На 41-й минуте встречи Мариу Фернандес справа грудью принял мяч и отправил в штрафную на Федора Чалова, который поразил ворота Юрия Дюпина.
Второй гол Фёдора Чалова в чемпионате.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 4, 2019
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