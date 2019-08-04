ЦСКА открыл счет в матче с "Рубином": Фернандес и Чалов разыграли крутую комбинацию

ЦСКА открыл счет в матче 4-го тура чемпионата России с "Рубином".

На 41-й минуте встречи Мариу Фернандес справа грудью принял мяч и отправил в штрафную на Федора Чалова, который поразил ворота Юрия Дюпина.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020