19:41 | Футбол — РПЛ

ЦСКА открыл счет в матче с "Рубином": Фернандес и Чалов разыграли крутую комбинацию

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ЦСКА открыл счет в матче 4-го тура чемпионата России с "Рубином".

На 41-й минуте встречи Мариу Фернандес справа грудью принял мяч и отправил в штрафную на Федора Чалова, который поразил ворота Юрия Дюпина.

 

Рубин - ЦСКА

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 4-й тур. "Зенит" – "Краснодар", "Спартак" – "Динамо" и другие матчи
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