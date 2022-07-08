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Сегодня, 12:30

Генич о трансферах «Зенита»: «У петербуржцев есть мания на еще одну звездочку»

Сергей Разин
корреспондент
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Известный комментатор Константин Генич поделился мнением о новичках «Зенита» в летнее трансферное окно.

«Петербургский клуб и без того самый сильный, еще и Кассьерру с Родригао забрал. У «Зенита» есть мания на еще одну звездочку [на эмблеме]. Может, они опасаются, что кто-то к ним приблизится, им нужны свежие люди, которые еще не были чемпионами, кто хочет выигрывать. Такие как Бакаев. По Сергееву у меня были сомнения, этот скепсис продолжается — подходит он «Зениту» или нет. Мне кажется, ни Адамов, ни Сергеев, ни даже Алип не для чемпионской команды. Хотя для обоймы может быть нормально. «Зенит» может опасаться, что уедут легионеры, поэтому не исключаю, что в клубе окажется Нобоа», — сказал Генич в интервью YouTube-каналу «Вышли».

В летнее трансферное окно в «Зенит» перешли защитник Родригао и форвард Матео Кассьерра (оба — «Сочи»), полузащитник Зелимхан Бакаев («Спартак», свободный агент), а также в рамках арендной сделки с «Коринтиансом» в петербургский клуб перешли вратарь Иван Куарезма и полузащитник Густаво Мантуан.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rz4NDOLVplQ
ФК Зенит
Константин Генич
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