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ЦСКА – "Оренбург": Турбин пропустил грубый фол Аюпова

52-я минута матча ЦСКА - "Оренбург". 52-я минута матча ЦСКА - "Оренбург".
52-я минута матча ЦСКА - "Оренбург".
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На 52-й минуте матча 2-го тура чемпионата России ЦСКА"Оренбург" (2:1) ошибся арбитр Евгений Турбин, не заметивший грубый фол футболиста гостей Тимура Аюпова.

Тот, не сыграв в мяч, попал Ильзату Ахметову шипами в голеностоп. Судье следовало вынести нарушителю предупреждение.

52-я минута матча ЦСКА - "Оренбург".
52-я минута матча ЦСКА - "Оренбург".

Тогда либо не было бы грубости со стороны Аюпова на 72-й минуте, когда он сфолил на Мариу Фернандесе, либо оренбуржец заработал бы вторую желтую карточку. (Александр Бобров)​

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ЦСКА - Оренбург

 

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