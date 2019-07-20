19:07 | Футбол — РПЛ

ЦСКА – "Оренбург": Капризов нанес символический удар по мячу

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Обладатель Кубка Гагарина в составе хоккейного ЦСКА, лучший снайпер регулярного чемпионата КХЛ, нападающий Кирилл Капризов нанес символический удар по мячу перед стартовым свистком матча второго тура РПЛ ЦСКА"Оренбург"Игра проходит на стадионе "ВЭБ Арена".

Капризов в составе сборной России стал олимпийским чемпионом-2018. Является бронзовым призером ЧМ-2019.

 

ЦСКА - Оренбург

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