ЦСКА – "Оренбург": Капризов нанес символический удар по мячу

Обладатель Кубка Гагарина в составе хоккейного ЦСКА, лучший снайпер регулярного чемпионата КХЛ, нападающий Кирилл Капризов нанес символический удар по мячу перед стартовым свистком матча второго тура РПЛ ЦСКА – "Оренбург". Игра проходит на стадионе "ВЭБ Арена".
Капризов в составе сборной России стал олимпийским чемпионом-2018. Является бронзовым призером ЧМ-2019.
Символический удар по мячу нанес хоккеист ЦСКА Кирилл Капризов pic.twitter.com/f8lwC3VjkE— СЭ ЦСКА (@cska_se) 20 июля 2019 г.
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