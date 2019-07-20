ЦСКА и "Оренбург": три гола за 10 минут

После первого тайма в матче 2-го тура чемпионата России ЦСКА обыгрывает "Оренбург" со счетом 2:1. все голы были забиты в течение короткого игрового отрезка.

Открывший счет Никола Влашич продемонстрировал незаурядное исполнительное мастерство. Хорват, получив короткую передачу от Ильзата Ахметова на подходе к штрафной, резко развернулся, поставив в тупик опекавшего его Евгения Шахова. Оставив оппонента за спиной, Влашич продвинулся вперед, не дал себя остановить спешившему на подстраховку Тимуру Аюпову (а Михаил Сиваков не стал выдвигаться ему навстречу) и пробил с дальней дистанции. Получилось, что защитник частично перекрыл обзор Александру Довбне, и голкипер не дотянулся до мяча, влетевшего в дальний угол рикошетом от штанги.

Через восемь минут в комбинации приняли участие три футболиста. Начало атаке положил пас Арнора Сигурссона. Влашич, находясь спиной к воротам, пяткой переправляет мяч Федору Чалову, у которого было минимум времени и пространства. Тем не менее, лучший бомбардир принял идеальное решение, "черпачком" перебросив защитников. За счет быстроты перемещения мяча оборона "Оренбурга" утратила стройность, и Савелий Козлов допустил позиционный просчет, не успев закрыть зону, куда ворвался Сигурдссон. Исландец, не дав мячу опуститься на газон, с лета отправил его под перекладину.

Однако практически сразу "Оренбургу" удалось сократить отставание до минимума. Армейская оборона в этом эпизоде допустила несколько промахов при подаче углового. Для начала Андрей Малых выиграл подбор и нанес удар с дальней дистанции. Мяч не долетел до ворот, однако отскок и последующая серия рикошетов внесли сумятицу. Вынести мяч не смогли ни Игорь Дивеев, ни Иван Обляков, ни Мариу Фернандес, а Никита Маляров этим воспользовался и несильным ударом низом отправил мяч в ворота Игоря Акинфеева.

Никита Маляров воспользовался отскоком в штрафной хозяев и отыграл один мяч.



📺 Смотрите #ЦСКАОренбург прямо сейчас на #МАТЧПРЕМЬЕР

💻 https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/kA0BWN6UNh — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 20, 2019

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр