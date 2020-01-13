ЦСКА опубликовал расписание товарищеских матчей на сборах в Испании

ЦСКА на официальном сайте опубликовал расписание зимних сборов, которые пройдут в испанском Кампоаморе.

Здесь пройдут все три сбора красно-синих: с 14-го по 25 января, с 29 января по 9 февраля и с 13-го по 23 февраля.

В рамках сборов состоятся десять товарищеских матчей: два на первом сборе и по четыре на двух других.

24 января ЦСКА сыграет с ирландским «Дандолком», а 25-го — с австрийской командой ЛАСК. Оба матча состоятся в Кампоаморе.

Кроме того, уже подтверждены матчи с австрийским «Сваровски Тироль» (1 февраля), датским «Норшелланном» (5 февраля), норвежским «Оддом» (8 февраля) и испанской «Картахеной» (19 февраля). Соперники по матчам 9, 15 и 22 февраля будут названы позднее. На 22-е запланированы две игры.