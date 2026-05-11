Музыкант Yanix рассказал, как относится к футболистам, записывающим рэп
Российский рэп-исполнитель и болельщик «Спартака» Янис Бадуров, более известный под псевдонимом Yanix, ответил на вопрос «СЭ», как относится к футболистам, записывающим рэп-треки.
— Как относишься к истории, когда футболисты пробуют записывать рэп?
— Были и баскетболисты. Например, у Шакила О'Нила, у Дэмиана Лилларда. Хорошо отношусь к этой истории. Другое дело, что ни у кого особо не получается.
Ранее бывший форвард «Спартака» Квинси Промес выпустил несколько песен в стиле рэп.
В июне 2025 года Промес был экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды, где его взяли под стражу. Суд первой инстанции в Амстердаме признал футболиста виновным по двум эпизодам: нападение с ножом на двоюродного брата и контрабанда наркотиков. По этим делам ему были назначены наказания в виде 1,5 года и 6 лет лишения свободы соответственно. Сторона защиты обжаловала приговор.
Промес выступал за «Спартак» дважды: с 2014 по 2018 год, а также с 2021-го по 2024-й. На его счету 235 матчей, 114 голов и 59 голевых передач.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
4
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
5
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
6
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|3 : 3
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|1 : 0
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|1 : 1
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|1 : 0
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|3 : 0
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Маркиньос
Спартак
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0