Музыкант Yanix рассказал, как относится к футболистам, записывающим рэп

Российский рэп-исполнитель и болельщик «Спартака» Янис Бадуров, более известный под псевдонимом Yanix, ответил на вопрос «СЭ», как относится к футболистам, записывающим рэп-треки.

— Как относишься к истории, когда футболисты пробуют записывать рэп?

— Были и баскетболисты. Например, у Шакила О'Нила, у Дэмиана Лилларда. Хорошо отношусь к этой истории. Другое дело, что ни у кого особо не получается.

Ранее бывший форвард «Спартака» Квинси Промес выпустил несколько песен в стиле рэп.

В июне 2025 года Промес был экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды, где его взяли под стражу. Суд первой инстанции в Амстердаме признал футболиста виновным по двум эпизодам: нападение с ножом на двоюродного брата и контрабанда наркотиков. По этим делам ему были назначены наказания в виде 1,5 года и 6 лет лишения свободы соответственно. Сторона защиты обжаловала приговор.

Промес выступал за «Спартак» дважды: с 2014 по 2018 год, а также с 2021-го по 2024-й. На его счету 235 матчей, 114 голов и 59 голевых передач.

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