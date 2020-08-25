ЦСКА объявил о трансфере защитника Фукса

ЦСКА на своем официальном сайте объявил о трансфере защитника Бруно Фукса. Соглашение с 21-летним футболистом рассчитано на пять лет.

Ранее появлялась информация, что сумма трансфера в ЦСКА составит 9,5 миллиона евро: 8 миллионов + 1,5 миллиона в виде бонусов. Бразильский клуб «Интернасионал» сохранит 20 процентов прав на игрока. Контракт будет рассчитан до 2025 года.

В нынешнем сезоне 21-летний бразилец провел два матча в серии A и шесть — в чемпионате штата.