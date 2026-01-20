Геркус — о лимите на легионеров: «Если мы хотим сильную сборную, то он нам нужен»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в разговоре с «СЭ» поделился мнением об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

«Лимит на легионеров — это скорее ценностное регулирование. Если мы хотим сильных воспитанников из академий, если мы хотим сильную сборную, то он нам нужен. Противоположное рассуждение о том, что сборная станет сильной, когда не будет лимита, — оно очень поверхностное, оно не подтверждается никакой логикой. Рынок российских футболистов меньше, чем рынок иностранных футболистов. Поэтому проще и дешевле закупаться на рынке иностранных футболистов. Наши футболисты проигрывают конкуренцию не потому, что они плохие, а в силу того, что их меньше. Если клубам разрешить, они будут привозить и по восемь, и по девять легионеров», — сказал Геркус «СЭ».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».

(Руслан Ботвенко)