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Дьяков ответил на вопрос о том, стоит ли российским футболистам принимать предложения из Турции

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков поделился мнением, нужно ли российским футболистам продолжать карьеру в Турции, если поступит предложение.

«Ждать нормального предложения... У многих ли футболистов есть или будет нормальное предложение? Есть вероятность, что вообще могут не дождаться. Кому нравится в тепличных условиях, которые не хотят менять страну, где языковой барьер, где будут вопросы в быту и так далее. У кого есть возможность уехать и уезжают, то это круто попробовать себя в другом чемпионате. Турция не входит в топ-5, но все равно сильный чемпионат. Насколько правда, что наших футболистов туда хотят взять или взбросы, возможно и такое. Надо ждать только официальных высказываний клубов, которые подтвердят эту информацию», — приводит слова Дьякова Vprognoze.ru.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук может продолжить карьеру в турецком «Бешикташе».

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11461628-dyakov-otvetil-na-vopros-o-tom-stoit-li-rossijskim-futbolistam-prinimat-predlozheniya-iz-turcii.html
Антон Миранчук
Виталий Дьяков
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