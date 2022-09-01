ЦСКА объявил о переходе защитника Роши

ЦСКА объявил о подписании контракта с защитником «Портимоненсе» Виллианом Рошей.

Как сообщает пресс-служба армейцев, соглашение с 27-летним бразильцем рассчитано до конца сезона-2024/25 c опцией продления еще на год.

Защитник будет выступать за красно-синих под 4-м номером.

В нынешнем сезоне Роша принял участие в 4 матчах за «Портимоненсе» в чемпионате Португалии и не отметился результативными действиями.

После 7 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 14 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице.