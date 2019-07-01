ЦСКА объявил о переходе Шарлии

ЦСКА объявил о переходе хорватского защитника Звонимира Шарлии. Сообщается, что 1 июля были улажены последние детали по трансферу игрока из "Славен Белупо".

22-летний центральный защитник будет выступать за ЦСКА на правах аренды до окончания сезона-2019/2020, при этом у клуба есть приоритетное право дальнейшего выкупа футболиста.

Шарлия в сезоне-2018/19 провел 31 матч в чемпионате Хорватии и два в Кубке страны. Портал transfermarkt.de оценивает 22-летнего футболиста в 450 тысяч евро.

Агент подтвердил переход Шарлии в ЦСКА