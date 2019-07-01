ЦСКА объявил о переходе Шарлии

ЦСКА объявил о переходе хорватского защитника Звонимира Шарлии. Сообщается, что 1 июля были улажены последние детали по трансферу игрока из "Славен Белупо".
22-летний центральный защитник будет выступать за ЦСКА на правах аренды до окончания сезона-2019/2020, при этом у клуба есть приоритетное право дальнейшего выкупа футболиста.
Шарлия в сезоне-2018/19 провел 31 матч в чемпионате Хорватии и два в Кубке страны. Портал transfermarkt.de оценивает 22-летнего футболиста в 450 тысяч евро.
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Какой из клубов топ-5 РПЛ должен наиболее активно работать на трансферном рынке летом-2019?
Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/dobro-pozhalovat-v-pfk-cska-zvonimir/
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