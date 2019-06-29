Агент подтвердил переход Шарлии в ЦСКА

Представитель хорватского защитника Звонимира Шарлии Вукмил Вукмирица в беседе с корреспондентом "СЭ" сообщил, что его клиент подписал контракт с ЦСКА.

– Шарлия теперь – игрок ЦСКА, – сказал Вукмирица. – Контракт был подписан в четверг после игры с "Краснодаром". (Гоша Чернов)

Шарлия в сезоне-2018/19 провел 31 матч в чемпионате Хорватии и два в Кубке страны. Портал transfermarkt.de оценивает 22-летнего футболиста в 450 тысяч евро.

Хорват в составе ЦСКА сыграл против "Краснодара" (0:1) на турнире в Австрии.

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