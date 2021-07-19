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ЦСКА в товарищеском матче обыграл «Нижний Новгород» благодаря дублю Ахметова

18:55
Форвард ЦСКА Антон Заболоный. Фото ПФК ЦСКА
Форвард ЦСКА Антон Заболоный. Фото ПФК ЦСКА
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ЦСКА победил «Нижний Новгород» (2:1) в товарищеском матче.

Дубль в составе победителей сделал Ильзат Ахметов. У «Нижнего Новгорода» с пенальти забил Александр Сапета.

Товарищеский матч

ЦСКА (Россия) — «Нижний Новгород» (Россия) — 2:1 (1:0)

Голы: Ахметов, 28 (1:0). Сапета, 67 — с пенальти (1:1). Ахметов, 85 (2:1).

ЦСКА: Акинфеев (Тороп, 46), Дивеев, Марио Фернандес, Щенников (Тикнизян, 70), Васин (Бийол, 81), Обляков, Бохинен, Ахметов, Марадишвили (Бистрович, 70), Кучаев (Эджуке, 46), Заболотный.

«Нижний Новгород»: Анисимов (Городовой, 46), Каккоев, Пенчиков (Галаджан, 46), Козлов, Масоэро, Шарипов, Калинский, Могилевец (Сулейманов, 46), Горбунов (Сапета, 46), Ткачук (Гоцук, 46), Берковский (Гогличидзе, 46).

Предупреждения: Кучаев, 44. Васин, 67.

Судья: Машлякевич (Москва).

19 июля. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».

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Евгений Петров все материалы автора

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