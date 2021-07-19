ЦСКА в товарищеском матче обыграл «Нижний Новгород» благодаря дублю Ахметова
ЦСКА победил «Нижний Новгород» (2:1) в товарищеском матче.
Дубль в составе победителей сделал Ильзат Ахметов. У «Нижнего Новгорода» с пенальти забил Александр Сапета.
Товарищеский матч
ЦСКА (Россия) — «Нижний Новгород» (Россия) — 2:1 (1:0)
Голы: Ахметов, 28 (1:0). Сапета, 67 — с пенальти (1:1). Ахметов, 85 (2:1).
ЦСКА: Акинфеев (Тороп, 46), Дивеев, Марио Фернандес, Щенников (Тикнизян, 70), Васин (Бийол, 81), Обляков, Бохинен, Ахметов, Марадишвили (Бистрович, 70), Кучаев (Эджуке, 46), Заболотный.
«Нижний Новгород»: Анисимов (Городовой, 46), Каккоев, Пенчиков (Галаджан, 46), Козлов, Масоэро, Шарипов, Калинский, Могилевец (Сулейманов, 46), Горбунов (Сапета, 46), Ткачук (Гоцук, 46), Берковский (Гогличидзе, 46).
Предупреждения: Кучаев, 44. Васин, 67.
Судья: Машлякевич (Москва).
19 июля. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».
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