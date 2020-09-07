РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

ЦСКА не пустит на дерби болельщиков с атрибутикой «Спартака»

17:41
Болельщики «Спартака». Фото Александр Волгин
Болельщики «Спартака». Фото Александр Волгин
Теги:

ЦСКА объявил о билетной программе на матч 7-го тура Тинькофф-РПЛ против «Спартака». Билеты можно будет приобрести с 9 сентября в кассах «ВЭБ Арены» или онлайн.

Купить их смогут только владельцы абонементов и обладатели карт болельщика, причем не более двух на одну карту.

По картам болельщика, выпущенным после 31 августа, билеты продаваться не будут по соображениям безопасности.

Отдельно пресс-служба ЦСКА отмечает, что болельщики в атрибутике команды соперника допущены на стадион не будут.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 13 сентября, начало — в 19.00.

Красно-синие занимают пятое место с 10 очками в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» — 14 баллов и первая строчка.

ЦСКА — Спартак

Дополнительная информация:

https://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/o-prodazhe-biletov-na-match-pfk-cska-spartak-1/

Опрос

проголосовало: 61450
Все опросы
Кто станет чемпионом России в сезоне-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
21
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 7-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир