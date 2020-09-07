ЦСКА не пустит на дерби болельщиков с атрибутикой «Спартака»

ЦСКА объявил о билетной программе на матч 7-го тура Тинькофф-РПЛ против «Спартака». Билеты можно будет приобрести с 9 сентября в кассах «ВЭБ Арены» или онлайн.

Купить их смогут только владельцы абонементов и обладатели карт болельщика, причем не более двух на одну карту.

По картам болельщика, выпущенным после 31 августа, билеты продаваться не будут по соображениям безопасности.

Отдельно пресс-служба ЦСКА отмечает, что болельщики в атрибутике команды соперника допущены на стадион не будут.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 13 сентября, начало — в 19.00.

Красно-синие занимают пятое место с 10 очками в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» — 14 баллов и первая строчка.