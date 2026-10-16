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Уваров — об Ивиче: «Обалденный мужик! Как тренер — сильнее Йокановича»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель

Экс-вратарь «Динамо» и сборной СССР Александр Уваров, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о бывшем тренере «Краснодара» Владимире Ивиче.

— Серб Владимир Ивич до «Краснодара» возглавлял «Маккаби». Это же из-за него вас убрали из первой команды?

— Да. Привел своего тренера вратарей, я оказался лишним. В футболе — обычная практика.

— Но вы же легенда клуба!

— Вот поэтому меня не на улицу выгнали, а предложили работу в академии.

— Все равно обидно.

— Поначалу, конечно, переживал. Со временем понял — никакой катастрофы. Рано или поздно все тренеры через такое проходят. Не я первый, не я последний. Да, в деньгах потерял. Но глобально отношение ко мне в «Маккаби» не изменилось. Это главное.

— Какое впечатление сложилось об Ивиче?

— Мужик обалденный! Но с ним непросто. Максимально сконцентрирован на футболе. С игроками держит дистанцию. Для него все равны, авторитетов не существует. Уже в «Уотфорде» не побоялся вступить в конфликт с Троем Дини, лидером и капитаном. Из-за этого Ивича и уволили.

— В чем же обалденный?

— Один пример. Его тренер вратарей получал лицензию в Европе. Периодически улетал, тогда к работе с голкиперами снова привлекали меня. Сезон завершился, «Маккаби» — чемпион. Перед церемонией награждения Ивич сказал, что я должен выйти на сцену вместе с футболистами и штабом. Я отнекивался, но он настоял.

— Может, вам и золотую медаль вручили?

— В Израиле за победу в чемпионате медалей не дают. Только тарелку — на команду.

— Пересеклись вы в Тель-Авиве и с другим сербом, Славишей Йокановичем. Ивич как тренер сильнее?

— Сто процентов! Не случайно при нем команда дважды брала титул. Играла здорово, особенно в обороне, пропускала меньше всех.

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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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