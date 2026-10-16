Уваров — об Ивиче: «Обалденный мужик! Как тренер — сильнее Йокановича»
Экс-вратарь «Динамо» и сборной СССР Александр Уваров, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о бывшем тренере «Краснодара» Владимире Ивиче.
— Серб Владимир Ивич до «Краснодара» возглавлял «Маккаби». Это же из-за него вас убрали из первой команды?
— Да. Привел своего тренера вратарей, я оказался лишним. В футболе — обычная практика.
— Но вы же легенда клуба!
— Вот поэтому меня не на улицу выгнали, а предложили работу в академии.
— Все равно обидно.
— Поначалу, конечно, переживал. Со временем понял — никакой катастрофы. Рано или поздно все тренеры через такое проходят. Не я первый, не я последний. Да, в деньгах потерял. Но глобально отношение ко мне в «Маккаби» не изменилось. Это главное.
— Какое впечатление сложилось об Ивиче?
— Мужик обалденный! Но с ним непросто. Максимально сконцентрирован на футболе. С игроками держит дистанцию. Для него все равны, авторитетов не существует. Уже в «Уотфорде» не побоялся вступить в конфликт с Троем Дини, лидером и капитаном. Из-за этого Ивича и уволили.
— В чем же обалденный?
— Один пример. Его тренер вратарей получал лицензию в Европе. Периодически улетал, тогда к работе с голкиперами снова привлекали меня. Сезон завершился, «Маккаби» — чемпион. Перед церемонией награждения Ивич сказал, что я должен выйти на сцену вместе с футболистами и штабом. Я отнекивался, но он настоял.
— Может, вам и золотую медаль вручили?
— В Израиле за победу в чемпионате медалей не дают. Только тарелку — на команду.
— Пересеклись вы в Тель-Авиве и с другим сербом, Славишей Йокановичем. Ивич как тренер сильнее?
— Сто процентов! Не случайно при нем команда дважды брала титул. Играла здорово, особенно в обороне, пропускала меньше всех.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1