Уваров — об Ивиче: «Обалденный мужик! Как тренер — сильнее Йокановича»

Экс-вратарь «Динамо» и сборной СССР Александр Уваров, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о бывшем тренере «Краснодара» Владимире Ивиче.

— Серб Владимир Ивич до «Краснодара» возглавлял «Маккаби». Это же из-за него вас убрали из первой команды?

— Да. Привел своего тренера вратарей, я оказался лишним. В футболе — обычная практика.

— Но вы же легенда клуба!

— Вот поэтому меня не на улицу выгнали, а предложили работу в академии.

— Все равно обидно.

— Поначалу, конечно, переживал. Со временем понял — никакой катастрофы. Рано или поздно все тренеры через такое проходят. Не я первый, не я последний. Да, в деньгах потерял. Но глобально отношение ко мне в «Маккаби» не изменилось. Это главное.

— Какое впечатление сложилось об Ивиче?

— Мужик обалденный! Но с ним непросто. Максимально сконцентрирован на футболе. С игроками держит дистанцию. Для него все равны, авторитетов не существует. Уже в «Уотфорде» не побоялся вступить в конфликт с Троем Дини, лидером и капитаном. Из-за этого Ивича и уволили.

— В чем же обалденный?

— Один пример. Его тренер вратарей получал лицензию в Европе. Периодически улетал, тогда к работе с голкиперами снова привлекали меня. Сезон завершился, «Маккаби» — чемпион. Перед церемонией награждения Ивич сказал, что я должен выйти на сцену вместе с футболистами и штабом. Я отнекивался, но он настоял.

— Может, вам и золотую медаль вручили?

— В Израиле за победу в чемпионате медалей не дают. Только тарелку — на команду.

— Пересеклись вы в Тель-Авиве и с другим сербом, Славишей Йокановичем. Ивич как тренер сильнее?

— Сто процентов! Не случайно при нем команда дважды брала титул. Играла здорово, особенно в обороне, пропускала меньше всех.