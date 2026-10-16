Уваров — о Добровольском: «При встрече не узнал»
Бывший вратарь «Динамо» и сборной СССР Александр Уваров, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о недавней встрече с олимпийским чемпионом Сеула-1988 Игорем Добровольским.
— Недавно наткнулись на фотографию — стоит рядом с вами бородатый мужик. Со знакомыми глазами.
— Добрик-то?
— Да. Его и не узнать.
— Я сам не узнал. Прилетел с ветеранами сборной Израиля на турнир в Молдавию. Почти все русскоязычные ребята. В день два-три коротеньких матча. Потом выходной. Товарищу говорю: «Пойдем покурим».
Берем кофеек, стоим под трибуной. Рядом решетка, неподалеку какой-то странный субъект. В кепке, бородатый. Таращится на меня, взгляд не отводит.
— Не узнали?
— Даже мысли не мелькнуло! Подумал: что за ханыга? Я докурил, смял сигаретку: «Пойдем футбол посмотрим». Тут бородатый подал голос. Окликнул моего товарища: «Уваров приехал?» Мой приятель обернулся: «Да вот же он!» Я спустился на пару ступенек, всмотрелся. Вдруг дошло: «Добрик, ты?!»
— Что он?
— Засмеялся. Говорю: «Ну ты меня развел!»
— Еще и борода у него с проседью, цыганская.
— Знаете, в чем засада? У него проблема с зубами, а наркоз нельзя делать из-за больного сердца. Инфаркт же пережил. Вот бородой и прикрывает. Думаю, в этом причина. Какая же у него в Молдавии популярность!
— В самом деле?
— Приходит на стадион — только и слышно: «Ах, Игорь Иванович...» Все кланяются. Но был без работы. Отошел ото всего и всех.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1