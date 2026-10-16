Уваров — о Добровольском: «При встрече не узнал»

Бывший вратарь «Динамо» и сборной СССР Александр Уваров, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о недавней встрече с олимпийским чемпионом Сеула-1988 Игорем Добровольским.

— Недавно наткнулись на фотографию — стоит рядом с вами бородатый мужик. Со знакомыми глазами.

— Добрик-то?

— Да. Его и не узнать.

— Я сам не узнал. Прилетел с ветеранами сборной Израиля на турнир в Молдавию. Почти все русскоязычные ребята. В день два-три коротеньких матча. Потом выходной. Товарищу говорю: «Пойдем покурим».

Берем кофеек, стоим под трибуной. Рядом решетка, неподалеку какой-то странный субъект. В кепке, бородатый. Таращится на меня, взгляд не отводит.

— Не узнали?

— Даже мысли не мелькнуло! Подумал: что за ханыга? Я докурил, смял сигаретку: «Пойдем футбол посмотрим». Тут бородатый подал голос. Окликнул моего товарища: «Уваров приехал?» Мой приятель обернулся: «Да вот же он!» Я спустился на пару ступенек, всмотрелся. Вдруг дошло: «Добрик, ты?!»

— Что он?

— Засмеялся. Говорю: «Ну ты меня развел!»

— Еще и борода у него с проседью, цыганская.

— Знаете, в чем засада? У него проблема с зубами, а наркоз нельзя делать из-за больного сердца. Инфаркт же пережил. Вот бородой и прикрывает. Думаю, в этом причина. Какая же у него в Молдавии популярность!

— В самом деле?

— Приходит на стадион — только и слышно: «Ах, Игорь Иванович...» Все кланяются. Но был без работы. Отошел ото всего и всех.