«Спартак» поддержит Мельникову после отказа в визе на чемпионат мира по спортивной гимнастике

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов заявил, что клуб поддержит олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике Ангелину Мельникову, которой отказали в выдаче визы в Нидерланды для участия в чемпионате мира.

«Конечно, мы ее поддержим. Это возмутительно, двойные стандарты, никуда не годится. Обязательно пригласим на матч», — сказал Некрасов ТАСС.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет с 17 по 25 октября в Роттердаме. Помимо Мельниковой, нидерландские власти отказали в визах Виктории Листуновой и Анне Калмыковой.

Мельникова является болельщицей «Спартака». Ранее клуб чествовал гимнастку на своем стадионе после ее успешного выступления на чемпионате Европы.

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