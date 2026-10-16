Уваров — о Бышовце: «Это единственный тренер, которого ненавижу»
Экс-вратарь «Динамо» и сборной СССР Александр Уваров, ставший героем «Разговора по пятницам», высказал мнение о бывшем тренере сборной России Анатолии Бышовце.
— Юрий Ковтун описывал, как Бышовец давал установку на матч с Украиной. Собрал всех, молча показал пальцем — кругом «жучки». Перешел на шепот. Задние ряды не разобрали ни слова.
— Я установки Бышовца не слушал. Вот такие «хорошие» отношения у нас были. Поэтому делал вид, что они мне до фени — его рассказы.
— Сразу его невзлюбили?
— Невзлюбил? Не было у меня такого! Но человек надо мной издевался. Доходило до нелепого. С вечера вызывает: «Завтра матч с «Локомотивом» на Кубок федерации. Ты играешь». Утро — я в запасе.
— Это почему же?
— У него спрашивайте. Собрание заканчивается — я подхожу: «Анатолий Федорович, не вздумайте меня ставить в ворота. Играть не буду».
— Что Бышовец?
— «Сейчас приедем на стадион, скажу Харину, что ты в основе!» — «Вы вообще нормальный? Установку дали, парень готовится». В перерыве я даже в раздевалку не пошел. Вдруг прибежал массажист: «Санька, выходишь на второй тайм!» А там подача в штрафную, Гуринович меня заблокировал, кто-то тюкнул — гол!
— Как сыграли?
— 1:1. Захожу в раздевалку. Бышовец меня отыскивает глазами: «Я тебе доверил, а ты что? Что мы увидели?»
— Ответили?
— Да мне в пятак ему хотелось втереть! Можно так с людьми общаться? Бышовец — единственный тренер, которого ненавижу.
— Как-то встретили в Турции Игоря Склярова. Думали, он-то к Анатолию Федоровичу с почтением. Внезапно слышим — отзывается с отвращением...
— Не знаю, кто там что говорит. Но мое отношение вот такое. Я скрывать не собираюсь. Повторяю, он просто издевался!
Возьмем его приход в «Динамо». Он еще и олимпийскую сборную тренирует. Первым делом отдает в «Торпедо» Прудникова, который у него в сборной играл. Потом захожу я. Прямым текстом, в глаза ему: «Не хочу с вами работать. И не буду. Отпустите меня!»
— А Бышовец?
— «Нет! Ты будешь у меня играть!» Спрашиваю: когда? Вы взяли Харина, молодого, перспективного. Мне-то чего ждать? Знаете, что ответил?
— Что же?
— «До первой ошибки». И мне стало все ясно. Смотрю на него: «Вы что творите, о чем разговор? Это доверие вратарю — играть до первой ошибки?»
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1