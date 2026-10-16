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Уваров — о Бышовце: «Это единственный тренер, которого ненавижу»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
Анатолий Бышовец.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Экс-вратарь «Динамо» и сборной СССР Александр Уваров, ставший героем «Разговора по пятницам», высказал мнение о бывшем тренере сборной России Анатолии Бышовце.

— Юрий Ковтун описывал, как Бышовец давал установку на матч с Украиной. Собрал всех, молча показал пальцем — кругом «жучки». Перешел на шепот. Задние ряды не разобрали ни слова.

— Я установки Бышовца не слушал. Вот такие «хорошие» отношения у нас были. Поэтому делал вид, что они мне до фени — его рассказы.

— Сразу его невзлюбили?

— Невзлюбил? Не было у меня такого! Но человек надо мной издевался. Доходило до нелепого. С вечера вызывает: «Завтра матч с «Локомотивом» на Кубок федерации. Ты играешь». Утро — я в запасе.

— Это почему же?

— У него спрашивайте. Собрание заканчивается — я подхожу: «Анатолий Федорович, не вздумайте меня ставить в ворота. Играть не буду».

— Что Бышовец?

— «Сейчас приедем на стадион, скажу Харину, что ты в основе!» — «Вы вообще нормальный? Установку дали, парень готовится». В перерыве я даже в раздевалку не пошел. Вдруг прибежал массажист: «Санька, выходишь на второй тайм!» А там подача в штрафную, Гуринович меня заблокировал, кто-то тюкнул — гол!

— Как сыграли?

— 1:1. Захожу в раздевалку. Бышовец меня отыскивает глазами: «Я тебе доверил, а ты что? Что мы увидели?»

— Ответили?

— Да мне в пятак ему хотелось втереть! Можно так с людьми общаться? Бышовец — единственный тренер, которого ненавижу.

— Как-то встретили в Турции Игоря Склярова. Думали, он-то к Анатолию Федоровичу с почтением. Внезапно слышим — отзывается с отвращением...

— Не знаю, кто там что говорит. Но мое отношение вот такое. Я скрывать не собираюсь. Повторяю, он просто издевался!

Возьмем его приход в «Динамо». Он еще и олимпийскую сборную тренирует. Первым делом отдает в «Торпедо» Прудникова, который у него в сборной играл. Потом захожу я. Прямым текстом, в глаза ему: «Не хочу с вами работать. И не буду. Отпустите меня!»

— А Бышовец?

— «Нет! Ты будешь у меня играть!» Спрашиваю: когда? Вы взяли Харина, молодого, перспективного. Мне-то чего ждать? Знаете, что ответил?

— Что же?

— «До первой ошибки». И мне стало все ясно. Смотрю на него: «Вы что творите, о чем разговор? Это доверие вратарю — играть до первой ошибки?»

Александр Уваров.Александр Уваров: «Бышовец — единственный тренер, которого ненавижу»
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Александр Уваров
Анатолий Бышовец
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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