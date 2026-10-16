«Динамо» ожидает аншлаг на дерби с ЦСКА

В «Динамо» ожидают аншлаг на матче 11-го тура РПЛ против ЦСКА, который приурочен к грядущему дню рождения Льва Яшина, сообщили Metaratings.ru в пресс-службе московского клуба.

«На матче, который приурочен к грядущему дню рождения Льва Ивановича Яшина, ожидается аншлаг. Сейчас в продаже осталось считанное количество билетов. Помимо спортивной интриги зрителей традиционно ждет масштабная развлекательная программа для детей и взрослых, активации и подарки от «Динамо» и партнеров клуба и долгожданная встреча с легендами бело-голубых Леандро Фернандесом и Люком Уилкширом, организованная в рамках поддержки выхода книги «Боль и верность», — цитирует Metaratings.ru пресс-службу «Динамо».

«Динамо» после десяти туров РПЛ лидирует в турнирной таблице с 22 очками, опережая ЦСКА при равенстве очков лишь по дополнительным показателям. Команды проведут очный матч в 11-м туре в воскресенье, 18 октября. Начало встречи — в 16:15 по московскому времени.

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