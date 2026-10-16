Уваров: «Проиграли в Киеве. Только после матча узнал, что сдавали. Когда мне деньги принесли»

Бывший вратарь «Динамо» и сборной СССР Александр Уваров, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о договорных матчах в Советском Союзе.

— Ни одного сданного матча в вашей жизни не было?

— Чем угодно клянусь — нет! Не принимал участия. Вот если вся команда — тогда и я. Был один матч, так я только после узнал, что сдавали. Когда мне деньги принесли.

— Это что ж было?

— Играли в Киеве с «Динамо».

— Случайно не поражение 0:5?

— Нет, мы проиграли 1:2. Там курьезная ситуация вышла. Газзаев залупил с 40 метров в девятку. Ну и начался концерт. Какие-то пенальти... Потом в раздевалке мне вручили то ли 200 рублей, то ли 250. Изумился: «За что?» — «Не спрашивай». Ну я и не стал. А когда сгорели в Киеве 0:5, это сто процентов не договорняк. Сдаются игры не так.

— У нас есть две истории про сдачу. А вы разъясните.

— Давайте!

— Про матч с Кутаиси Борис Поздняков рассказывал — принесли деньги, по 500 рублей на человека: «Отдаем либо вам, либо судейской бригаде. Решайте». Начали голосовать. «Мы со Стукашовым и Прудниковым против, остальные за. Но прикинули, что с судьями нам все равно не справиться, проиграем. Ну и забрали деньги».

— Впервые слышу!

— Вот как?

— Знаю другую историю — приехали в Душанбе. Вратарь Мананников притащил во-о-т такой пакет! Столько денег я даже не видел.

— Вам принес?

— Да. Отвечаю: это не ко мне, ступай к пацанам. В итоге пакет перешел к судье Тимошенко из Ростова. Тот пенальти поставил. Когда мяч был в центре поля. Проиграли 0:1. Давайте, что у вас там дальше?

— Эту историю рассказал уже Алексей Прудников. Попали дома кутаисскому «Торпедо» — и Эдуард Малофеев попер на него, Прудникова, в раздевалке: «Ты почему игру сдал?» — «Я вообще в запасе сидел...» — «Ну и что? Ты капитан!»

— У Эдуарда Васильевича своеобразная психология. Все в таком духе — «шашки наголо». Честно скажу, не думаю, что с Кутаиси была сдача. Хотя... Сейчас уже допускаю что угодно!