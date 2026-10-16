Уваров: «Проиграли в Киеве. Только после матча узнал, что сдавали. Когда мне деньги принесли»
Бывший вратарь «Динамо» и сборной СССР Александр Уваров, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о договорных матчах в Советском Союзе.
— Ни одного сданного матча в вашей жизни не было?
— Чем угодно клянусь — нет! Не принимал участия. Вот если вся команда — тогда и я. Был один матч, так я только после узнал, что сдавали. Когда мне деньги принесли.
— Это что ж было?
— Играли в Киеве с «Динамо».
— Случайно не поражение 0:5?
— Нет, мы проиграли 1:2. Там курьезная ситуация вышла. Газзаев залупил с 40 метров в девятку. Ну и начался концерт. Какие-то пенальти... Потом в раздевалке мне вручили то ли 200 рублей, то ли 250. Изумился: «За что?» — «Не спрашивай». Ну я и не стал. А когда сгорели в Киеве 0:5, это сто процентов не договорняк. Сдаются игры не так.
— У нас есть две истории про сдачу. А вы разъясните.
— Давайте!
— Про матч с Кутаиси Борис Поздняков рассказывал — принесли деньги, по 500 рублей на человека: «Отдаем либо вам, либо судейской бригаде. Решайте». Начали голосовать. «Мы со Стукашовым и Прудниковым против, остальные за. Но прикинули, что с судьями нам все равно не справиться, проиграем. Ну и забрали деньги».
— Впервые слышу!
— Вот как?
— Знаю другую историю — приехали в Душанбе. Вратарь Мананников притащил во-о-т такой пакет! Столько денег я даже не видел.
— Вам принес?
— Да. Отвечаю: это не ко мне, ступай к пацанам. В итоге пакет перешел к судье Тимошенко из Ростова. Тот пенальти поставил. Когда мяч был в центре поля. Проиграли 0:1. Давайте, что у вас там дальше?
— Эту историю рассказал уже Алексей Прудников. Попали дома кутаисскому «Торпедо» — и Эдуард Малофеев попер на него, Прудникова, в раздевалке: «Ты почему игру сдал?» — «Я вообще в запасе сидел...» — «Ну и что? Ты капитан!»
— У Эдуарда Васильевича своеобразная психология. Все в таком духе — «шашки наголо». Честно скажу, не думаю, что с Кутаиси была сдача. Хотя... Сейчас уже допускаю что угодно!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1