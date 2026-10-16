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Уваров: «Проиграли в Киеве. Только после матча узнал, что сдавали. Когда мне деньги принесли»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель

Бывший вратарь «Динамо» и сборной СССР Александр Уваров, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о договорных матчах в Советском Союзе.

— Ни одного сданного матча в вашей жизни не было?

— Чем угодно клянусь — нет! Не принимал участия. Вот если вся команда — тогда и я. Был один матч, так я только после узнал, что сдавали. Когда мне деньги принесли.

— Это что ж было?

— Играли в Киеве с «Динамо».

— Случайно не поражение 0:5?

— Нет, мы проиграли 1:2. Там курьезная ситуация вышла. Газзаев залупил с 40 метров в девятку. Ну и начался концерт. Какие-то пенальти... Потом в раздевалке мне вручили то ли 200 рублей, то ли 250. Изумился: «За что?» — «Не спрашивай». Ну я и не стал. А когда сгорели в Киеве 0:5, это сто процентов не договорняк. Сдаются игры не так.

— У нас есть две истории про сдачу. А вы разъясните.

— Давайте!

— Про матч с Кутаиси Борис Поздняков рассказывал — принесли деньги, по 500 рублей на человека: «Отдаем либо вам, либо судейской бригаде. Решайте». Начали голосовать. «Мы со Стукашовым и Прудниковым против, остальные за. Но прикинули, что с судьями нам все равно не справиться, проиграем. Ну и забрали деньги».

— Впервые слышу!

— Вот как?

— Знаю другую историю — приехали в Душанбе. Вратарь Мананников притащил во-о-т такой пакет! Столько денег я даже не видел.

— Вам принес?

— Да. Отвечаю: это не ко мне, ступай к пацанам. В итоге пакет перешел к судье Тимошенко из Ростова. Тот пенальти поставил. Когда мяч был в центре поля. Проиграли 0:1. Давайте, что у вас там дальше?

— Эту историю рассказал уже Алексей Прудников. Попали дома кутаисскому «Торпедо» — и Эдуард Малофеев попер на него, Прудникова, в раздевалке: «Ты почему игру сдал?» — «Я вообще в запасе сидел...» — «Ну и что? Ты капитан!»

— У Эдуарда Васильевича своеобразная психология. Все в таком духе — «шашки наголо». Честно скажу, не думаю, что с Кутаиси была сдача. Хотя... Сейчас уже допускаю что угодно!

Александр Уваров.Александр Уваров: «Бышовец — единственный тренер, которого ненавижу»
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Александр Уваров
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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