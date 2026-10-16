Эсковал — о Роналду: «Легенда и икона для Португалии»

Португальский защитник «Акрона» Жуан Эсковал в разговоре с «СЭ» высказался об отношении к нападающему «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Это легенда и икона для всех нас. С самого детства я смотрел его игры. Он столько сделал для Португалии — просто машина. Сразу вспоминаю Евро-2016. Для меня и нашей страны тот турнир был невероятным», — сказал Эсковал «СЭ».

Ранее, 10 октября, Португальская футбольная федерация (FPF) сообщила о временном отстранении Роналду от матчей за сборную после его самовольного отъезда из расположения команды перед матчем против Дании (4:2) в Лиге наций.

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