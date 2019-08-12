ЦСКА не обращался в КДК по поводу эпизодов, в которых получили травмы Чалов и Сигурдссон

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил "СЭ", что ЦСКА еще не направлял запрос в комитет с просьбой оценить действия футболистов "Сочи", в результате которых получили травмы игроки красно-синих Федор Чалов и Арнор Сигурдссон.

Сигурдссон покинул поле в первом тайме после столкновения с полузащитником сочинцев Никитой Калугиным, Чалову в конце встречи разбил нос защитник "Сочи" Иван Миладинович.

- Обращался ли ЦСКА в КДК с просьбой дать оценку эпизодам, в которых получили травмы Чалов и Сигурдссон, или же комитет сам инициирует проверку? – вопрос Григорьянцу.

- Чтобы определиться с тем, будем ли мы организовывать проверку, нам нужно получить мнение судейской бригады. Что касается обращения ЦСКА – на 13.00 понедельника обращение в КДК от московского клуба не поступало. (Иван Торопцев)

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