РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

ЦСКА начал подготовку к новому сезону

15:00
Теги:

ЦСКА собрался на учебно-тренировочной базе в Ватутинках и начал подготовку к новому сезону. Первое занятие проходило полтора часа и состояло из работы в тренажерном зале и на футбольном поле. На сборе тренерский штаб будет комбинировать режимы двухразовых и одноразовых занятий.

В первом туре ЦСКА на выезде сыграет с «Химками». В прошлом сезоне армейцы заняли четвертое место в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armeytsy-nachali-podgotovku-k-sezonu/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир