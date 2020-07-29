ЦСКА начал подготовку к новому сезону

ЦСКА собрался на учебно-тренировочной базе в Ватутинках и начал подготовку к новому сезону. Первое занятие проходило полтора часа и состояло из работы в тренажерном зале и на футбольном поле. На сборе тренерский штаб будет комбинировать режимы двухразовых и одноразовых занятий.

В первом туре ЦСКА на выезде сыграет с «Химками». В прошлом сезоне армейцы заняли четвертое место в турнирной таблице.