ЦСКА начал подготовку к новому сезону
15:00
ЦСКА собрался на учебно-тренировочной базе в Ватутинках и начал подготовку к новому сезону. Первое занятие проходило полтора часа и состояло из работы в тренажерном зале и на футбольном поле. На сборе тренерский штаб будет комбинировать режимы двухразовых и одноразовых занятий.
В первом туре ЦСКА на выезде сыграет с «Химками». В прошлом сезоне армейцы заняли четвертое место в турнирной таблице.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armeytsy-nachali-podgotovku-k-sezonu/
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