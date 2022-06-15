Игроки ЦСКА устроили приветственный коридор для Федотова и его штаба

ЦСКА начал первую тренировку на летних сборах с приветственного коридора для нового тренерского штаба.

Сегодня, 15 июня, ЦСКА объявил о назначении Владимира Федотова на пост главного тренера.

Вместе с 55-летним специалистом в тренерский штаб московского клуба вошли Олег Фоменко, Мурат Искаков и Радик Ямлиханов, которые работали с ним в «Сочи».

Первый сбор армейцев продлится с 15 по 24 июня, второй — с 26 июня по 7 июля.

В прошедшем сезоне красно-синие заняли пятое место в чемпионате России. «Сочи» под его руководством Федотова выиграл серебряные медали.