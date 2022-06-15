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Сегодня, 17:07

Терюшков рассказал об испытательном сроке Ульянова на посту генерального директора «Химок»

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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал назначение Дмитрия Ульянова на пост генерального директора клуба. Как ранее сообщал «СЭ», Ульянов стал новым генеральным директором подмосковной команды.

«Сейчас директором назначен Дмитрий Ульянов. Дальше будем смотреть, как он себя проявит в этой должности. Как и у любого нового работника, есть испытательный срок — 3 месяца. Но футбол — дело динамичное. Здесь будет идти речь о трансферной политике, формировании менеджмента, финансово-хозяйственной деятельности. Ульянов занимал должность спортивного директора, теперь ему добавились функции генерального. У него по спортивному направлению есть помощники. Должен справиться, посмотрим», — цитирует «РБ Спорт» Терюшкова.

В сезоне-2021/22 «Химки» заняли 13-е место в Тинькофф РПЛ. В стыковых матчах за право выступать в премьер-лиге в следующем сезоне подмосковная команда победила «СКА-Хабаровск» (счет по сумме двух встреч — 3:1).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitriyu-ul-yanovu-dali-ispy-tatel-ny-j-srok-3-mesyatsa-na-postu-gendirektora-himok/
Дмитрий Ульянов
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

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Уфа

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

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Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Краснодар

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И К Ж
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