Терюшков рассказал об испытательном сроке Ульянова на посту генерального директора «Химок»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал назначение Дмитрия Ульянова на пост генерального директора клуба. Как ранее сообщал «СЭ», Ульянов стал новым генеральным директором подмосковной команды.

«Сейчас директором назначен Дмитрий Ульянов. Дальше будем смотреть, как он себя проявит в этой должности. Как и у любого нового работника, есть испытательный срок — 3 месяца. Но футбол — дело динамичное. Здесь будет идти речь о трансферной политике, формировании менеджмента, финансово-хозяйственной деятельности. Ульянов занимал должность спортивного директора, теперь ему добавились функции генерального. У него по спортивному направлению есть помощники. Должен справиться, посмотрим», — цитирует «РБ Спорт» Терюшкова.

В сезоне-2021/22 «Химки» заняли 13-е место в Тинькофф РПЛ. В стыковых матчах за право выступать в премьер-лиге в следующем сезоне подмосковная команда победила «СКА-Хабаровск» (счет по сумме двух встреч — 3:1).