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Сегодня, 15:19

ЦСКА на сборе в Турции проведет три контрольные встречи

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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ЦСКА прилетел на второй учебно-тренировочный сбор в Белек (Турция), сообщает сайт армейского клуба.

Армейцы проведут 3 контрольных матча на сборе, который пройдет с 30 января по 10 февраля. На 1 февраля запланирована игра с узбекистанским «Андижаном», 5 февраля красно-синие сыграют с «Факелом», а 9-го — с «Сочи».

Там же ЦСКА проведет и третий сбор, который пройдет с 14 по 25 февраля.

После 18 туров РПЛ армейцы с 28 очками занимают 8-е место в турнирной таблице.

Источник: ФК ЦСКА
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
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Зенит – Спартак
 - : -
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Пари НН – Факел
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Динамо – Локомотив
 - : -
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П
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