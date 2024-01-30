ЦСКА на сборе в Турции проведет три контрольные встречи

ЦСКА прилетел на второй учебно-тренировочный сбор в Белек (Турция), сообщает сайт армейского клуба.

Армейцы проведут 3 контрольных матча на сборе, который пройдет с 30 января по 10 февраля. На 1 февраля запланирована игра с узбекистанским «Андижаном», 5 февраля красно-синие сыграют с «Факелом», а 9-го — с «Сочи».

Там же ЦСКА проведет и третий сбор, который пройдет с 14 по 25 февраля.

После 18 туров РПЛ армейцы с 28 очками занимают 8-е место в турнирной таблице.